Симоньян рассказала о блокировке немецких каналов RT в YouTube

Москва, 28 сентября. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала удаление двух немецких каналов RT на YouTube.

По словам журналистки, это является медийной войной Германии против России. Симоньян рассказала, что канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, ему уступили даже Deutsche Welle и «другие немецкие гиганты». В июне у канала был 21 миллион просмотров, добавила она.

«Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России «Дойче Велле» и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF», — написала журналистка в Telegram-канале.

Также Симоньян призвала ввести санкции против YouTube в России «из самоуважения».

Ранее зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что видеоплатформа YouTube придерживается политики двойных стандартов. Он раскритиковал обновленные правила популярного видеохостинга, так как YouTube запретил пользователям распространять информацию, где ставятся под сомнение результаты выборов в США и Германии.