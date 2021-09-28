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Поступившие на службу в 2021 году морпехи завершают курс экстремального вождения БТР

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:25
Армия
Поступившие на службу в 2021 году морпехи завершают курс экстремального вождения БТР
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Ростов-на-Дону, 28 сентября. Морские пехотинцы Каспийской флотилии завершают курс экстремального вождения бронетранспортеров БТР-82А и грузовиков КамАЗ-53501 семейства «Мустанг».

Военные, поступившие на службу по контракту в 2021 году, учатся ездить на боевых единицах по бездорожью в любое время суток и при любой погоде, проходить на подъемах, спусках, косогорах и форсировать водные преграды. Телеканал «Звезда» поделился видеороликом.

Морпехам еще предстоит совершить 50-км марш ночью и 150-км марш днем. При этом механиков-водителей бронетранспортеров ожидает 50-км марш по пересеченной местности, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Ранее морские пехотинцы Тихоокеанского флота перехватили условных диверсантов в ходе учений на полигоне Клерк в Приморском крае. Кроме этого, в Крыму на полигоне Опук начались масштабные маневры российских десантников, передает телеканал «360».

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