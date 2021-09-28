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Капитан 1-го ранга Дандыкин: спокойные дни для ВМС США закончились из-за ВМФ России

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:24
Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: спокойные дни для ВМС США закончились из-за ВМФ России
wikipedia.org  /  PD

Москва, 28 сентября. Созданная в ВМС США оперативная группа эсминцев ничего не сможет противопоставить российским подлодкам в Атлантике, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Американские ВМС сформировали корабельную группу для противостояния с Россией в Атлантике. По имеющимся данным, основная цель отряда заключается в отслеживании подводной активности российского ВМФ в регионе. Дандыкин отметил, что западные военные испытывают серьезные проблемы с реализацией подобных миссий, передает «ПолитРоссия».

«Не все хорошо у них получается с обнаружением наших подлодок. Особенно лодок четвертого поколения, современных и модернизированных. Поэтому они сейчас и пытаются стянуть в Атлантический океан свои лучшие эсминцы», — рассказал капитан 1-го ранга.

При этом он подчеркнул, что американские эсминцы бессильны перед российскими подлодками. По его словам, активность подлодок ВМФ РФ вызывает злость и недоумение у американцев, потому что российские боевые единицы отрабатывают задачи даже в прибрежных водах США.

«Спокойные дни для США и их союзников по НАТО в этом плане закончились. Наш флот уходит в океан, что весьма показательно. Идет усиление мощи наших сил», – подытожил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВМС США больше не могут чувствовать себя безопасно в акватории Черного моря. Воссоединение Крыма с РФ серьезно повлияло на расстановку сил в регионе.

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