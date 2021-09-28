Государственная авиакомпания Иордании возобновит полеты в Сирию впервые за десять лет

Амман, 28 сентября. Иорданская государственная авиакомпания Royal Jordanian в ближайшее время возобновит рейсы в сирийскую столицу Дамаск после почти десятилетнего перерыва. Предварительная дата начала полетов — 3 октября, однако сейчас она находится на обсуждении.

Следует отметить, что некоторые частные авиакомпании продолжали перелеты между Амманом и Дамаском в ходе острой фазы вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Решение иорданских властей входит в перечень межгосударственных договоренностей, заключенных с сирийской делегацией из министров экономики, торговли, сельского хозяйства, водоснабжения и электроэнергетики. В ходе диалога, имевшего место 28 сентября, был принят ряд важных решений.

Jordan’s state carrier to resume flights to Syria for first time in decade: By Suleiman Al-Khalidi AMMAN (Reuters) -Jordan's state carrier, Royal Jordanian, will soon resume direct flights to Damascus for the first time in nearly a decade, in the latest step to restore pic.twitter.com/LaUwotoPqP — King Tri-Zi (@KingTriZi) September 28, 2021

Прежде всего, стороны договорились об открытии погранперехода «Джабер», который перестал действовать в 2011 году и возобновил свою работу в 2018 году, когда сирийские войска взяли юг страны под контроль. Позже пункт снова пришлось закрыть из-за пандемии коронавируса.

Это, в свою очередь, сделало возможным договор о взаимном снятии тарифов на транзит товаров через территорию каждой из двух стран.

«Это важный шаг к облегчению потока товаров между двумя странами, Ливаном и Персидским заливом», — сказал Даиф Аллах Абу Акула, председатель Ассоциации компаний по таможенному оформлению.

Jordan to reopen Jaber–Nassib border crossing with Syria https://t.co/NWYYOOCYkB via @TheCradleMedia — callmefree (@callmefree1) September 28, 2021

Необходимо при этом отметить, что два государства впервые за десять лет сели за один стол переговоров для решения общего регионального вопроса по поставкам египетского газа в Ливан через Иорданию и Сирию.

В 2011-2020 годах Амман, находящийся в доброжелательных отношениях с США, занимал холодную позицию в отношении официального Дамаска и терпимо относился к радикальным группировкам, против которых сражалась Сирийская Арабская Армия. В настоящий момент Иордания демонстрирует стремление к нормализации отношений с северным соседом.