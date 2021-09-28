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Государственная авиакомпания Иордании возобновит полеты в Сирию впервые за десять лет
Весь мир
Государственная авиакомпания Иордании возобновит полеты в Сирию впервые за десять лет
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Амман, 28 сентября. Иорданская государственная авиакомпания Royal Jordanian в ближайшее время возобновит рейсы в сирийскую столицу Дамаск после почти десятилетнего перерыва. Предварительная дата начала полетов — 3 октября, однако сейчас она находится на обсуждении.

Следует отметить, что некоторые частные авиакомпании продолжали перелеты между Амманом и Дамаском в ходе острой фазы вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Решение иорданских властей входит в перечень межгосударственных договоренностей, заключенных с сирийской делегацией из министров экономики, торговли, сельского хозяйства, водоснабжения и электроэнергетики. В ходе диалога, имевшего место 28 сентября, был принят ряд важных решений.

Прежде всего, стороны договорились об открытии погранперехода «Джабер», который перестал действовать в 2011 году и возобновил свою работу в 2018 году, когда сирийские войска взяли юг страны под контроль. Позже пункт снова пришлось закрыть из-за пандемии коронавируса.

Это, в свою очередь, сделало возможным договор о взаимном снятии тарифов на транзит товаров через территорию каждой из двух стран.

«Это важный шаг к облегчению потока товаров между двумя странами, Ливаном и Персидским заливом», — сказал Даиф Аллах Абу Акула, председатель Ассоциации компаний по таможенному оформлению.

Необходимо при этом отметить, что два государства впервые за десять лет сели за один стол переговоров для решения общего регионального вопроса по поставкам египетского газа в Ливан через Иорданию и Сирию.

В 2011-2020 годах Амман, находящийся в доброжелательных отношениях с США, занимал холодную позицию в отношении официального Дамаска и терпимо относился к радикальным группировкам, против которых сражалась Сирийская Арабская Армия. В настоящий момент Иордания демонстрирует стремление к нормализации отношений с северным соседом.

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