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Французский посол Этьен вернется в США после консультаций в Париже
Политика
Французский посол Этьен вернется в США после консультаций в Париже
wikipedia.org  /  Guilhem Vellut / CC BY 2.0

Париж, 28 сентября. Вызванный в Париж посол Филипп Этьен в скором времени продолжит свою работу в Вашингтоне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Дипломат был вызван в Париж для консультаций после разрыва оборонного контракта. Речь идет об отказе Австралии от крупнейшей сделки с Францией, которая подразумевала строительство атомных подлодок.

«Посол Франции вернется в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом», — отметил Макрон.

По его словам, дипломат прибудет в американскую столицу 29 сентября. Макрон уточнил, что Этьен готов обсудить условия возобновления сотрудничества между Парижем и Вашингтоном.

Ранее французский лидер подписал с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом контракт на строительство трех фрегатов. Корабли для греческого флота построит компания Naval Group.

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