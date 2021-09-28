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Эксперт по атомной энергетике Яковлев объяснил неприязнь «зеленых» к АЭС

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 20:19
Экономика
Эксперт по атомной энергетике Яковлев объяснил неприязнь «зеленых» к АЭС
ФБА «Экономика сегодня»  /  «Фотобанк АО АККУЮ НУКЛЕАР»

Санкт-Петербург, 28 сентября. Атом стал одним из главных конкурентов нефти, газа и угля в 70-е годы XX века, напомнил главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев.

Вопрос, почему атомная энергетика имеет столько противников по всему миру, является актуальным до сих пор. Размышлениями по этому поводу поделился в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» эксперт по атомной энергетике Павел Яковлев.

Как считает специалист, представители «зеленого» движения невзлюбили атом достаточно давно. История противоборства в энергетической отрасли начинается еще в 70-е годы прошлого столетия. Тогда все передовые страны мира начали активно строить атомные электростанции, что сразу же восприняли в штыки лоббисты традиционных источников энергии, вроде нефти, газа и угля.

При этом Яковлев объясняет, что существуют «зеленые» разной степени радикальности. Так, некоторые группы движения выступают за развитие атома, причем таких людей постоянно становится больше. Есть же и такие, кто отрицает всякий технический прогресс, отмечает эксперт. По убеждению специалиста, атом попросту стали бояться из-за того, что он гораздо более перспективен и конкурентоспособен.

Противодействие атому в некоторых странах сохраняется, но Россия продолжает активную работу в данном направлении и государство останется лидером в области развития ядерной энергетики, делится своим прогнозом Яковлев.

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