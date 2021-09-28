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Американский конгрессмен Стюарт указал на опасность действий Байдена для мира
Политика
Американский конгрессмен Стюарт указал на опасность действий Байдена для мира
Global Look Press  /  Michael Reynolds - Pool / Consolidated News Photos

Вашингтон, 28 сентября. Шаги президента США Джо Байдена представляют угрозу для мирового сообщества, уверен американский конгрессмен Крис Стюарт.

Политик негативно отнесся к словам главы государства о «стратегических партнерах» в Афганистане в виде членов «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России). Конгрессмен выразил мнение в статье для одного из американских изданий. Стюарт указал на опасность действий Байдена для мира. Законодателя также возмутил внутриполитический курс президента. Он напомнил об отказе Байдена от строительства трубопровода Keystone XL.

«Когда цены на энергоресурсы стали расти, что было неизбежно, он пошел к нашим зарубежным конкурентам и попросил их увеличить производство, чтобы исправить его ошибки», — подчеркнул Стюарт.

Ранее Байдена раскритиковали в Конгрессе США из-за стремления администрации президента наладить военное сотрудничество с Россией. Законодатели потребовали от главы государства предоставить объяснения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша байден конгресс
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