Себестоимость строительства жилья в России увеличилась за год

Москва, 28 сентября. Целый ряд факторов влияет на себестоимость возведения жилья в России, заявили участники рынка в беседе с «Аргументами и Фактами». Показатель по стране вырос за год на 15%.

В себестоимость, помимо строительно-монтажных работ, входит плата за земельный участок, а также подключение жилого дома к инженерным сетям, пояснили специалисты. Кроме того, необходимо учитывать и расходы на изыскательные и проектные работы, в том числе архитекторов, рекламу, комиссию риелторам и другие статьи.

Высокая стоимость «квадрата» в новостройках связана также с переходом застройщиков на эскроу-счета, которые являются обязательными для всех строительных компаний. Причиной роста стоимости жилья, по мнению участников рынка, стало и повышение издержек девелоперов.

Спрос среди петербуржцев на жилье в Ленинградской области увеличился в 1,5 раза, сообщали российские риелторы. Переход на удаленный режим работы, а также ограничительные меры по коронавирусу подогрели желание горожан перебраться поближе к природе.