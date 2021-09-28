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Артиллерийские подразделения ЦВО уничтожили «противника» на учениях под Кемерово
Армия
Артиллерийские подразделения ЦВО уничтожили «противника» на учениях под Кемерово
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Кемерово, 28 сентября. Артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили огневые точки и бронетехнику «противника» на учениях в Кемеровской области.

В сообщении пресс-службы ЦВО говорится, что в ходе маневров БПЛА «Орлан» обнаружили огневые точки условного противника на линии обороны. Расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» после прибытия в указанный район заняли позиции и поразили цели. Стрельба велась прямой и полупрямой наводкой, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что артиллеристы для обнаружения перемещения условного противника в ночное время использовали осветительные снаряды. В ходе маневров военнослужащие также выполнили нормативы по топогеодезической подготовке. Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что РВСН развернули командно-штабные учения на территории Свердловской области. Маневры призваны определить общий уровень боевой подготовки военнослужащих, передает телеканал «360».

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