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Александр Невский показал официальный постер вестерна «Нападение на Рио Браво»
Общество
Александр Невский показал официальный постер вестерна «Нападение на Рио Браво»
Prt Scr youtube.com  /  обниМишка - делаю кинообзоры за еду.

Москва, 28 сентября. Голливудская инди-студия ETA Films готовится к релизу вестерна «Нападение на Рио Браво». Звезда картины Александр Невский представил дебютный постер предстоящей премьеры.

Голливудский проект Невского «Нападение на Рио Браво» вошел в финальную стадию разработки, а в Сети появился первый официальный постер картины. Актер опубликовал пост в Instagram, где показал дебютное промо вестерна.

Невский также заверил, что картина выйдет в кинотеатральный прокат не только в США, но и других странах — в том числе, в России. Релиз запланирован на весну 2022 года. Разработчиком вестерна выступила голливудская инди-студия ETA Films. Режиссерское кресло проекта занял Джо Корнет, за сценарий взялся Крейг Хаманн, который уже сотрудничал с Невским на съемках боевика «Разборка в Маниле».

Недавно голливудский актер Уилл Смит вспомнил, как отверг предложение сыграть в вестерне режиссера Квентина Тарантино. Актер признался, что его решение отчасти было связано с желанием добиться таких же ролей, как у Тома Круза, звезды франшизы «Миссия невыполнима».

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