Алексей Пушков назвал Украину агрессивным нахлебником

Москва, 28 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал газовый скандал, который учинила Украина.

По словам члена Совета Федерации РФ, Еврокомиссия призвала Венгрию оценить влияние газового контракта с Россией на энергобезопасность Евросоюза, но не Украины, ведь она не является частью ЕС. Пушков напомнил, что никто не может предписать Венгрии заботиться о бюджете Украины, но Киев продолжает угрозы в адрес Будапешта. Украина является транзитной страной, которая обязана обеспечивать поставки газа туда, куда должна по контракту.

«Скоро своими угрозами Киев добьется того, что и другие страны будут пытаться обойти Украину, шарахаясь от нее как от агрессивного и назойливого нахлебника», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российская компания «Газпром» и власти Венгрии заключили газовый контракт сроком на 15 лет. Страна будет импортировать 4,5 млрд кубометров топлива ежегодно, что не устроило Украину. Как сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, Будапешт учитывал требования Еврокомиссии при подписании контракта о поставках газа с российской стороной, поэтому все детали согласованы.