Правительство России утвердило нормы строительства промышленных объектов

Москва, 28 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал дорожную карту трансформации делового климата в сфере промышленного строительства, в которую вошло 36 мероприятий.

По каждому из них будут выпущены нормативные акты, многие из которых планируется принять в 2022 году. Как говорится в пресс-релизе, реализация дорожной карты позволит сократить сроки строительства, а также устранить избыточные требования, тормозящие появление новых промышленных объектов.

«Речь идет, например, о совершенствовании процедур подготовки проектной документации и проведения экспертизы, упрощенном получении разрешений на строительство, смягчении обязательных требований, внедрении технологий дистанционного управления и контроля», — уточнила пресс-служба кабмина.

Важной составляющей плана стали инициативы, направленные на формирование благоприятных условий для внедрения передовых технологий. Например, подготовка правовой базы для применения аэромониторинга и технологий дополненной реальности при строительстве промышленных объектов. По мнению властей, это положительно скажется на производительности труда в промышленности.

Исполнительный директор компании Comcity Владимир Киреенко ранее рассказал о выгоде для застройщиков от перехода на зеленые технологии. По его мнению, развитие экотехнологий станет одним из основных факторов для привлечения инвесторов в будущем.