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Энергоэксперт Яковлев оценил шансы России удержать лидерство в ядерной отрасли

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 19:59
Экономика
Энергоэксперт Яковлев оценил шансы России удержать лидерство в ядерной отрасли
Росатом

Санкт-Петербург, 28 сентября. Российская Федерация сможет сохранить звание лидера в сфере ядерной энергетики. Уверенность в этом выразил главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев.

Однако тут важно уточнить, в чем заключается это лидерство, обратил внимание эксперт. Если взять разработку и коммерческое внедрение широкого спектра различных ядерных радиационных технологий, то РФ лидирует. Но, если говорить о чистой выработке атомного электричества, то мы находимся на четвертом месте в мире, рассказал Яковлев.

При этом Россия больше всех в мире строит за рубежом, и доля атомной генерации в стране увеличивается. В настоящий момент она составляет около 20-21%, но к 2025 году этот сегмент должен вырасти в энергетической корзине государства до 25%, заявил гость эфира Медиагруппы «Патриот».

Стоит отметить, что для людей, которые не связаны с этой отраслью, такая задача покажется противоречащей мировым трендам на «зеленую» энергетику.

«В энергетике же атомная энергия является исторически за прошедшие 50 лет главным источником низкоуглеродной генерации, которая не загрязняет атмосферу. То есть мировые АЭС уже больше сэкономили выбросов, чем любой другой источник вместе с гидроэлектростанциями», — объяснил журналист.

Климатическая повестка не должна вступать в противоречие с обеспечением населения мира доступной энергией. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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аэс яковлев атомная энергетика мг "патриот" ядерная отрасль
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