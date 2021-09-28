Расстановка политических сил в правительстве Германии не завершена

Несмотря на окончание выборов, расстановка политических сил в Германии до конца еще не выполнена. Об этом ФАН рассказала директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина, комментируя слова кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца о том, что обязательства, связанные с эксплуатацией газопровода «Северный поток — 2», должны взять на себя все заинтересованные стороны.

Политолог Елена Панина высказала предположение, что Шольц «прощупывает» Россию, и напомнила, что победу социал-демократов на выборах в Германии трудно назвать убедительной.

«Результаты парламентских выборов в ФРГ подтвердили выводы части независимых экспертов, которые предсказывали победу социал-демократам во главе с Олафом Шольцем. Однако прошедшие выборы для многих оставили сомнения. Христианские демократы пришли к финишу предвыборной гонки «ноздря в ноздрю» со своими оппонентами. Шансы возглавить правительство-коалицию, вероятно, имеются и у оппонента Олафа Шольца — Армина Лашета. Сказать точно, какой окажется новая политическая карта Германии, пока непросто», — пояснила эксперт.

Собеседница ФАН добавила, что больших политических успехов ждали от партий второго плана — прежде всего, от партии «Зеленые» и ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии», а за них немецкий избиратель массово голосовать не стал.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Считаться с партиями, которые представляют радикальные взгляды на ключевые вопросы тем не менее придется. Итог выборов показал, что сегодня многое зависит от позиции либералов из Свободной демократической партии и партии «Зеленые». В среду, 29 сентября, лидер СвДП Кристиан Линднер и генеральный секретарь партии Фолькер Виссинг запланировали в Берлине встречу с сопредседателями партии «Зеленые» Анналеной Бербок и Робертом Хабеком. В ходе совещания они обсудят вопрос о возможности совместного участия в будущей правящей коалиции ФРГ», — сообщила аналитик.

Как уточнила директор Института международных политических и экономических стратегий, первоначально партии намерены провести двусторонние переговоры, а затем вступить в переговоры с Социал-демократической партией Германии и с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. По результатам этих переговоров, возможно, будет создана коалиция «Ямайка». Панина пояснила, что название — это отсылка к цветам, символизирующим партии ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленых», которые вместе образуют флаг Ямайки. По словам Паниной, может возникнуть и коалиция «светофор», состоящая из СДПГ, «Зеленых» и либералов.

Федеральное агентство новостей /

«Союз с «Зелеными» вызывает много вопросов. Они выступают против «Северного потока — 2». При этом переход к возобновляемым источникам в качестве основы энергетики ФРГ, план «Energiewende», уже нанес ущерб экономике страны. А растущие в Германии цены на электроэнергию, налоги и сборы — вина прежнего правительства. Очевидны проблемы, связанные с притоком беженцев и усталостью народа от локдауна. Ранее ХДС/ХСС никогда не получала так мало голосов, и никогда каждый пятый немец не оставался неопределившимся, как сегодня. Это — сигнал о недовольстве электората своим правительством», — дала политический расклад специалист по европейской политике.

Елена Панина обратила внимание, что немцы выбирают стабильность, составной частью которой являются добрососедские отношения с Россией, именно поэтому социал-демократы Германии, относящиеся со скепсисом к санкциям против Москвы, смогли набрать очков. Она охарактеризовала Шольца как умеренного политика и выразила надежду, что претендент на кресло канцлера ФРГ в интересах Германии пойдет на разумное укрепление отношений с Россией.

Ранее ФАН рассказал, в каких целях США и их сателлиты вновь пытаются переписать устав ООН.