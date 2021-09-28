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Цена биткоина снизилась на 2 тысячи долларов

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 19:55
Экономика
Цена биткоина снизилась на 2 тысячи долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 сентября. Курс биткоина за прошедшие сутки опустился почти на 2 тысячи долларов — до 41,6 тысячи, свидетельствуют данные торгов. Капитализация криптовалюты упала до 787 млрд долларов.

За последний месяц монета подешевела на 14%. В начале сентября стоимость биткоина превышала отметку в 52,9 тысячи долларов, однако после этого котировки перешли к снижению. Уже 21 сентября они достигали локального минимума — 39,6 тысячи долларов.

Последний виток снижения на крипторынке произошел после ряда ограничительных мер со стороны Правительства Китая. Так, на прошлой неделе стало известно, что центробанк республики запретил криптовалютные продажи. Теперь использование цифровых активов в КНР приравнивается к незаконной финансовой деятельности.

Аналитик крупнейшего финансового конгломерата Deutsche Bank Марион Лабур ранее заявила, что биткоин по-прежнему остается рискованными финансовым инструментом для хранения сбережений, но при этом имеет все шансы стать цифровым золотом XXI века.

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