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Три офицера суданской разведки погибли при ликвидации ячейки боевиков в Хартуме
Весь мир
Три офицера суданской разведки погибли при ликвидации ячейки боевиков в Хартуме
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 28 сентября. Три офицера суданской разведки погибли во время операции службы безопасности по ликвидации ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, расположившейся к югу от столицы.

При штурме захваченного боевиками дома застрелили капитана СБ, старшего и младшего лейтенантов. Силам безопасности, которые недостаточно вооружились для операции, тем не менее удалось арестовать нескольких членов ячейки. Некоторые террористы сбежали. Суданские власти еще не прокомментировали случившееся.

Ранее представитель партии «Национальный конгресс» и видный сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 Абд аль-Баки Бакрави попытался совершить государственный переворот. Армия, Силы быстрого реагирования и полицейские подавили мятеж.

Путч связали со стремлением приверженцев смещенной два года назад власти и радикальных исламистов дестабилизировать Судан, сорвав переходный период. Нападавшие планировали захватить стратегические объекты в Хартуме, арестовать членов Суверенного совета и министров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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