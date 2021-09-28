Три офицера суданской разведки погибли при ликвидации ячейки боевиков в Хартуме

Хартум, 28 сентября. Три офицера суданской разведки погибли во время операции службы безопасности по ликвидации ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, расположившейся к югу от столицы.

При штурме захваченного боевиками дома застрелили капитана СБ, старшего и младшего лейтенантов. Силам безопасности, которые недостаточно вооружились для операции, тем не менее удалось арестовать нескольких членов ячейки. Некоторые террористы сбежали. Суданские власти еще не прокомментировали случившееся.

مقتل 3 من جهاز أفراد المخابرات السودانية بعد مداهمة منزل يتحصن فيه خلية تابعة لتنظيم #داعش.#السياق #السودان pic.twitter.com/i4VOHhit0V — السياق (@alsyaaq) September 28, 2021

Ранее представитель партии «Национальный конгресс» и видный сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 Абд аль-Баки Бакрави попытался совершить государственный переворот. Армия, Силы быстрого реагирования и полицейские подавили мятеж.

Путч связали со стремлением приверженцев смещенной два года назад власти и радикальных исламистов дестабилизировать Судан, сорвав переходный период. Нападавшие планировали захватить стратегические объекты в Хартуме, арестовать членов Суверенного совета и министров.

1 Организация запрещена на территории РФ.