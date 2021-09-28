Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 21:15
21:12
Весь мир
Россия увеличила экспорт колбасы в страны Африки
21:07
Общество
Симфонический оркестр исполнил гимн Ленобласти на Эльбрусе
21:06
Весь мир
В США десятки полицейских увольняются со службы из-за обязательной вакцинации
21:03
Весь мир
Власти Мали создали специальный орган для контроля за выборами
20:57
Политика
Фирменный жест Меркель изобразили на рекламном баннере компании по продаже матрасов
20:56
Весь мир
США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»
20:53
Происшествия
Сотрудник КГБ погиб при отработке адресов предполагаемых террористов в Минске
20:52
Происшествия
Утечка нефтепродуктов произошла в порту Темрюка
20:48
Экономика
Reuters узнал о планах властей Китая по спасению компании Evergrande
20:48
Армия
Ульяновские десантники вернулись в пункт дислокации после маневров «Запад-2021»
Все новости

Михаил Шуфутинский ценит творчество Крида за русский язык
Шоу-бизнес
Михаил Шуфутинский ценит творчество Крида за русский язык
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Великжанин / «Москва 24»

Москва, 28 сентября. Певец Михаил Шуфутинский признался, что больше всех из молодых артистов ему нравится исполнитель Егор Крид за его правильный русский язык в текстах.

Музыкант, имя которого ассоциируется с песней «Третье сентября», признался, что ему по душе творчество Крида. В шоу «Антонимы» с Антоном Красовским певец рассказал, что ему так импонирует в молодом артисте.

«Во-первых, у него необычная манера и он не так коверкает русский язык, как другие. Он все-таки хорошо говорит по-русски. У него правильная речь. Второе. Он симпатичный приятный парень. Мы с ним общались. Вот так лично, за столом несколько раз. Виделись в ресторане. Обсуждали даже какие-то совместные коллаборации. Он мне симпатичен», — заявил Шуфутинский.

Он признался, что в отличие от многих своих коллег с добродушием и восхищением относится к молодому поколению звезд. Так, совсем недавно артист пел вместе с рэпером SТ, а его родной внук выступает под псевдонимом Ной и является знаменитостью в Израиле.

В рамках шоу певец рассказал о дружбе с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Он сообщил, что ее главным страхом в последнее время является коронавирус.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Михаил Шуфутинский ценит творчество Крида за русский язык
шуфутинский крид антонимы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru