Михаил Шуфутинский ценит творчество Крида за русский язык

Москва, 28 сентября. Певец Михаил Шуфутинский признался, что больше всех из молодых артистов ему нравится исполнитель Егор Крид за его правильный русский язык в текстах.

Музыкант, имя которого ассоциируется с песней «Третье сентября», признался, что ему по душе творчество Крида. В шоу «Антонимы» с Антоном Красовским певец рассказал, что ему так импонирует в молодом артисте.

«Во-первых, у него необычная манера и он не так коверкает русский язык, как другие. Он все-таки хорошо говорит по-русски. У него правильная речь. Второе. Он симпатичный приятный парень. Мы с ним общались. Вот так лично, за столом несколько раз. Виделись в ресторане. Обсуждали даже какие-то совместные коллаборации. Он мне симпатичен», — заявил Шуфутинский.

Он признался, что в отличие от многих своих коллег с добродушием и восхищением относится к молодому поколению звезд. Так, совсем недавно артист пел вместе с рэпером SТ, а его родной внук выступает под псевдонимом Ной и является знаменитостью в Израиле.

В рамках шоу певец рассказал о дружбе с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Он сообщил, что ее главным страхом в последнее время является коронавирус.