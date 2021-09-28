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Журналист Яковлев назвал закрытие АЭС в Литве политическим решением
Экономика
Журналист Яковлев назвал закрытие АЭС в Литве политическим решением
pixabay.com  /  ramboldheiner

Санкт-Петербург, 28 сентября. Закрытие Игналинской АЭС было политическим решением и стало сильным ударом по экономике Литвы, заявил главред портала «Атомная энергетика 2.0» Павел Яковлев.

Россия отмечает День работника атомной промышленности, которая обеспечивает страну не только электричеством, но и ядерным оружием и медицинскими препаратами. Дальнейшая судьба отрасли стала предметом обсуждения эфира Медиагруппы «Патриот».

Яковлев, отвечая на вопрос журналиста ФАН о причинах закрытия Игналинской АЭС, отметил, что это было политическим решением. По его словам, остановка канальных реакторов большой мощности (РБМК) стала частью сделки Вильнюса с Брюсселем при вхождении Литвы в Евросоюз.

«Это такая историческая проблематика для Евросоюза. Вот, у них есть определенные стандарты безопасности — ядерной, радиационной — и там множество факторов. Конечно, закрытие отличнейшей, современнейшей Игналинской АЭС, которая могла работать много-много лет и производить огромное количество безуглеродной электроэнергии, дешевой для Литвы и Прибалтики, поддерживая экономику, стало сильным ударом для промышленности», — рассказал эксперт.

По его словам, атомная станция была одной из самых передовых. Однако, с другой стороны, закрытие РБМК и переход на российскую электроэнергию, производство которой осуществляется на легководных реакторах, имеет определенный смысл, резюмировал Яковлев.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что взятый Европой курс на замену атомной энергетики возобновляемыми источниками энергии оказался ошибочным. Поэтому он призвал руководство ЕС сохранять атомную энергетику.

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Все новости / Экономика / Журналист Яковлев назвал закрытие АЭС в Литве политическим решением
литва яковлев прибалтика атомная энергетика игналинская аэс
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