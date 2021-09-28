Лариса Гузеева пропала из соцсетей после госпитализации в Коммунарке

Москва, 28 сентября. Знаменитая артистка Лариса Гузеева, угодившая в больницу в Коммунарке с коронавирусом нового типа, пропала из социальных сетей. Звезда не выходит на связь с фанатами.

Последнюю запись на своей странице в Instagram 62-летняя актриса оставила 26 сентября. Она разместила снимок, на котором позирует на фоне морского пейзажа в Крыму. Звезда театра и кино, одетая в белоснежный халат, спрятала свои глаза под солнцезащитными очками.

«Всего три дня, а уже чувствую себя обновленной и отдохнувшей между съемок. Благодарю за теплый прием и поддержку всех сотрудников!» — написала Гузеева, поблагодарив отель, в котором остановилась.

После этого на странице звезды «Жестокого романса» в социальной сети не было никаких публикаций. Артистка не просто пропала из интернет-пространства, но и отключила комментарии к записям.

О том, что артистка попала в больницу, стало известно на днях. У знаменитости выявили коронавирус нового типа. Она находится в городской клинической больнице №40 в Коммунарке. О состоянии звезды известно мало — ни коллеги, ни близкие не готовы раскрывать данные о состоянии здоровья Гузеевой.