Советник офиса Зеленского сомневается во встрече «нормандской четверки» до ухода Меркель

Киев, 28 сентября. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил возможность организации саммита в «нормандском формате» до ухода в отставку канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, такой сценарий развития событий маловероятен из-за нежелания российской стороны участвовать в переговорах.

«Мяч на стороне РФ, я не думаю, что они на это пойдут. Не вижу реальных основании для них такую встречу проводить», — сказал Арестович.

Однако добиться от Кремля участия в саммите возможно. Для этого европейские гаранты Минских соглашений Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны очень убедительно попросить Москву об этом, резюмировал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова участвовать в саммите ради саммита. По его словам, Киев должен выполнить взятые на себя обязательства.