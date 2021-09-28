Барецкий готов вырастить ритуальщиков из 6 детей Жукова, если тот не вернется в семью

У детей всегда должен быть отец — и, если «настоящий» папа их бросил, эту ношу должен взять на себя другой, настоящий мужчина. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Шоумен записал видеообращение к певцу Роману Жукову — бывшему участнику некогда популярной группы «Мираж». В нем Барецкий просит Жукова «вернуться в семью к шестерым детям» и вспоминает, как они вместе с ним «выпивали в 90-е годы».

«У тебя замечательная жена, — особо отметил писатель. — Вернись домой к детям! Многие парни из 90-х не имели возможности наблюдать за взрослением своих отпрысков, так как рано ушли из этой жизни. У тебя же есть великое счастье — столько много малышей! Семья — это ячейка общества, как бы это банально ни звучало, а дети — цветы жизни».

Однако эти «цветы», по образному выражению режиссера, оказались «брошены на асфальт».

«Они брошены туда тобой, Рома, — заявил шоумен. — Государство им вряд ли поможет — только ты».

Видеообращение было выложено в Instagram-сторис у жены Романа Жукова Елены в одном ряду с записями по мотивам происходящей сейчас судебной тяжбы между бывшими супругами.

Pr Scr instagram.com / @elenazhukova_official

«Адвокат Елены Владимир Налимов выбьет из этого дела все, что может: он крутой профессионал и мой друг, — заверил Барецкий в своем обращении к Жукову. — Поэтому, Рома, одумайся! Вот это вот твое «Я люблю вас мальчики, я люблю вас, девочки» (название одного из хитов певца. — Прим. ФАН) пора закончить, а также пора бы перестать бегать, как кот по крышам. Настало время вернуться к родному очагу и причалить свой «баркас» к стабильной гавани и жить нормальной жизнью».

Завершая свой спич, шоумен признался Роману Жукову, что он «вырос как человек на его песнях».

«И я хочу, чтобы твое творчество продолжилось, а вдохновением для него были твоя супруга и твои дети», — резюмировал писатель.

Комментируя ситуацию корреспонденту ФАН, режиссер заявил, что поражен силой Елены Жуковой, которая не сломалась, будучи вынужденной в одиночку растить шестерых детей.

«Это изумительная женщина, — поведал нам шоумен. — В последнее время мы много общались, и мне удалось узнать ее поближе. Скажу вам честно: если Роман не вернется к ней, я за Еленой, пожалуй, приударю. К тому же своих детей у меня нет, а ведь мне уже скоро стукнет полтос. А тут сразу шестеро появятся! Это круто, будет кому жизненный опыт свой передать, а он у меня богатый! Ну и поскольку я являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, ребятишки голодать не будут — обеспечу вдоволь. А подрастут — обучу ремеслу, станут потомственными ритуальщиками!»

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