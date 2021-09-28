Талибы заявили о вторжении американских беспилотников в Афганистан

Кабул, 28 сентября. Американские беспилотные летательные аппараты незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана, заявили в «Талибане»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

США нарушили суверенитет «Исламского эмирата Афганистан» и нормы международного права. Об этом в Twitter сообщил представитель радикалов Забихулла Муджахид.

«Подобные инциденты должны пресекаться. <...> Призываем США придерживаться Дохийских соглашений [между талибами и Вашингтоном]. В противном случае это чревато последствиями», — говорится в сообщении.

Ранее талибы попросили международное сообщество дать им 20 месяцев для демонстрации успехов. Движение не просит о помощи или сотрудничестве, а предлагает лишь дать время, добавили боевики.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за действиями «Талибана» в Афганистане. РФ отслеживает, какая окончательная структура будет принята системой власти и как будут реализовываться данные ранее обещания.

1 Организация запрещена на территории РФ.