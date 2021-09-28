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Ливийские военные обсудили важность борьбы с терроризмом
Весь мир
Ливийские военные обсудили важность борьбы с терроризмом
flickr.com  /  @BRQ Network

Триполи, 28 сентября. Очередное заседание Совместного военного комитета (СВК) «5+5» состоялось в столице. Участники обсудили вопросы борьбы с терроризмом.

На встрече присутствовал также глава Правительства национального единства (ПНЕ) и временно исполняющий обязанности министра обороны Абд аль-Хамид Дабиба. Главной темой повестки стала борьба с боевиками и усилия, предпринимаемые в этом отношении совместно с приграничными странами.

Ситуация с безопасностью в государстве остается напряженной. За последнее время на юго-западе активизировались преступные вооруженные группировки, обосновавшиеся в таких районах, как Хауд Марзук и Умм-эль-Араниб. В их числе и «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация), боевики которой совершили накануне нападение на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Согласно сообщениям пользователей соцсетей, взрыв произошел в заминированном автомобиле у одного из КПП в городе Сабха.

Бандформирования предпринимали также неоднократные попытки атаковать находящиеся под контролем ЛНА нефтяные месторождения. На данный момент военнослужащим удалось ликвидировать некоторые ячейки «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) и ответвления ИГ, а также задержать нескольких опасных главарей боевиков.

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