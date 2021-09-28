Экс-секретарь Трампа заявила о «попытке» Путина отвлечь политика красивой переводчицей

Вашингтон, 28 сентября. Пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа Гришэм поделилась необычными наблюдениями со встречи республиканца с российским коллегой Владимиром Путиным.

По ее словам, во время саммита, который состоялся в 2019 году, в составе российской делегации была девушка-переводчик с потрясающей внешностью. Это заметили многие.

«Когда началась встреча, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами», — вспоминает она на страницах своей книги.

Позже собеседница Гришэм выдвинула версию, что якобы Путин специально взял красивую девушку на встречу, чтобы та отвлекала Трампа своим видом.

Ситуацию уже прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин не выбирает переводчиков для международных встреч. Эта обязанность лежит на Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее Песков заявил, что Россия не будет участвовать в саммите «нормандской четверки» просто ради саммита. Прежде всего, Киев должен выполнить взятые на себя договоренности, резюмировал он.