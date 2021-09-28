Эрдоган активно критикует Байдена в преддверии встречи на саммите G20

Анкара, 28 сентября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Джо Байденом в ходе саммита G20, который пройдет 30-31 октября в Риме. Об этом сообщил государственный телеканал Турции TRT Haber.

Два государства после Второй мировой войны придерживались союзнических позиций, однако к запланированной встрече Турция и Соединенные Штаты подойдут в отношениях, находящихся на рекордно низком уровне. В настоящий момент основные противоречия сосредоточились вокруг американского присутствия на Ближнем Востоке и оружейных контрактов.

Примечательно, что агрессивную риторику продвигает прежде всего Эрдоган. 26 сентября в интервью для американского телеканала CBS он заявил следующее:

«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они (американцы — прим. ред.) ушли из Сирии и Ирака. Точно так же, как они вышли из Афганистана».

Дело в том, что в северных районах Сирийской Арабской Республики (САР) Турция и США поддерживают противостоящие друг другу «Сирийскую национальную армию» и курдские «Сирийские демократические силы», между которыми периодически вспыхивают вооруженные столкновения. Военизированные организации курдов Анкара воспринимает в качестве угрозы для своей национальной безопасности.

#Turkey will side with #Russia and #Iran against the US, kick out US troops from Syria, says Turkish President 's security/foreign policy advisor Mesut Hakki Casin on a national network. pic.twitter.com/AlWKC3QUjX — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 27, 2021

Ирак же, в свою очередь, до Войны в Персидском заливе являлся крупным торговым партнером Турции, однако в тот момент руководство республики поддержало международную коалицию ради сохранения доброжелательных отношений с США, пусть и ценой фактической сдачи собственных интересов.

«Мы хотели, чтобы отношения между двумя атлантическими странами развивались в атмосфере дружбы, а не вражды, но текущий ход событий сегодня не сулит ничего хорошего», — комментировал предшествующий период Эрдоган.

Еще одним ударом по отношениям союзников стало решение Анкары приобрести российские системы ПВО С-400. В результате Вашингтон исключил ее из программы закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех должностных лиц.

«Сделка по С-400 для нас завершена. Мы будем отстаивать свои права на международной арене после нашего исключения из программы истребителей F-35. Америка должна заплатить цену за ошибки, совершенные ею в Афганистане. Байден продолжает передавать оружие членам террористических группировок на Восточном Берегу Евфрата, как это делал его предшественник Дональд Трамп», — заявлял Эрдоган.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS mülakatındaki açıklamaları ışığında ikinci paket S-400 alımı ve Türkiye - ABD ilişkilerini @YetkinReport için yazdımhttps://t.co/N2uwwyfB9G — Arda Mevlutoglu (@orko_8) September 28, 2021

Следует отметить, что о российских системах вооружения высказывался и министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар:

«Покупка системы С-400 — это не альтернатива, а необходимость для поддержания безопасности, стабильности и суверенитета турецкого государства. Турция не просто покупает истребители F-35, но и участвует в их производстве», — отметил он.

Дополнительным фактором раздражения стало для Турции решение американского Конгресса о признании факта геноцида армян в начале XX века и персональное заявление Байдена на этот счет. Анкара традиционно отрицает существование данного явления и крайне болезненно реагирует на критику в свой адрес по этому поводу.

«Это неправомерные, несправедливые и противоречащие истории слова. Нас они расстроили. Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания. <…> В свете заявления Байдена 24 апреля наши отношения очень сильно откатились назад. Я надеюсь, что на запланированной нами личной встрече в июне удастся открыть новую страницу в отношениях», — прокомментировал Эрдоган слова американского президента.

Erdogan continues to attack Biden before his meeting with Putin. He says Biden didn’t meet his expectations.



“I never had an issue with past US presidents as I did with [Biden]. The US continues to help terror groups, beyond our expectations”



pic.twitter.com/gYIwmCCj7t — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 24, 2021

Упомянутая встреча имела место в Брюсселе в конце июня, и на ней не был решен ни один конфликтный вопрос, как и не появилось какой-либо ясности на их счет; с тех пор разногласия лишь углубились и закрепляются критическими высказываниями Эрдогана. В связи с этим встреча двух государственных лидеров в октябре пройдет в куда менее доброжелательной обстановке, чем если бы это произошло даже в начале текущего года.