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Эрдоган активно критикует Байдена в преддверии встречи на саммите G20
Весь мир
Эрдоган активно критикует Байдена в преддверии встречи на саммите G20
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 28 сентября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Джо Байденом в ходе саммита G20, который пройдет 30-31 октября в Риме. Об этом сообщил государственный телеканал Турции TRT Haber.

Два государства после Второй мировой войны придерживались союзнических позиций, однако к запланированной встрече Турция и Соединенные Штаты подойдут в отношениях, находящихся на рекордно низком уровне. В настоящий момент основные противоречия сосредоточились вокруг американского присутствия на Ближнем Востоке и оружейных контрактов.

Примечательно, что агрессивную риторику продвигает прежде всего Эрдоган. 26 сентября в интервью для американского телеканала CBS он заявил следующее:

«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они (американцы — прим. ред.) ушли из Сирии и Ирака. Точно так же, как они вышли из Афганистана».

Дело в том, что в северных районах Сирийской Арабской Республики (САР) Турция и США поддерживают противостоящие друг другу «Сирийскую национальную армию» и курдские «Сирийские демократические силы», между которыми периодически вспыхивают вооруженные столкновения. Военизированные организации курдов Анкара воспринимает в качестве угрозы для своей национальной безопасности.

Ирак же, в свою очередь, до Войны в Персидском заливе являлся крупным торговым партнером Турции, однако в тот момент руководство республики поддержало международную коалицию ради сохранения доброжелательных отношений с США, пусть и ценой фактической сдачи собственных интересов.

«Мы хотели, чтобы отношения между двумя атлантическими странами развивались в атмосфере дружбы, а не вражды, но текущий ход событий сегодня не сулит ничего хорошего», — комментировал предшествующий период Эрдоган.

Еще одним ударом по отношениям союзников стало решение Анкары приобрести российские системы ПВО С-400. В результате Вашингтон исключил ее из программы закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех должностных лиц.

«Сделка по С-400 для нас завершена. Мы будем отстаивать свои права на международной арене после нашего исключения из программы истребителей F-35. Америка должна заплатить цену за ошибки, совершенные ею в Афганистане. Байден продолжает передавать оружие членам террористических группировок на Восточном Берегу Евфрата, как это делал его предшественник Дональд Трамп», — заявлял Эрдоган.

Следует отметить, что о российских системах вооружения высказывался и министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар:

«Покупка системы С-400 — это не альтернатива, а необходимость для поддержания безопасности, стабильности и суверенитета турецкого государства. Турция не просто покупает истребители F-35, но и участвует в их производстве», — отметил он.

Дополнительным фактором раздражения стало для Турции решение американского Конгресса о признании факта геноцида армян в начале XX века и персональное заявление Байдена на этот счет. Анкара традиционно отрицает существование данного явления и крайне болезненно реагирует на критику в свой адрес по этому поводу.

«Это неправомерные, несправедливые и противоречащие истории слова. Нас они расстроили. Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания. <…> В свете заявления Байдена 24 апреля наши отношения очень сильно откатились назад. Я надеюсь, что на запланированной нами личной встрече в июне удастся открыть новую страницу в отношениях», — прокомментировал Эрдоган слова американского президента.

Упомянутая встреча имела место в Брюсселе в конце июня, и на ней не был решен ни один конфликтный вопрос, как и не появилось какой-либо ясности на их счет; с тех пор разногласия лишь углубились и закрепляются критическими высказываниями Эрдогана. В связи с этим встреча двух государственных лидеров в октябре пройдет в куда менее доброжелательной обстановке, чем если бы это произошло даже в начале текущего года.

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