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Аделина Сотникова присоединилась к жюри «Ледникового периода» из-за ухода Манукяна
Шоу-бизнес
Аделина Сотникова присоединилась к жюри «Ледникового периода» из-за ухода Манукяна
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 сентября. Фигуристка Аделина Сотникова заняла пост судьи в проекте «Ледниковый период». Спортсменка так и не смогла найти замену партнеру, блогеру Давиду Манукяну.

Шоу «Ледниковый период» готовится вернуться на экраны 2 октября. Накануне премьеры первого эпизода в проекте произошли неожиданные перемены. Так, блогер Манукян был вынужден покинуть конкурс из-за травмы руки — ранее он едва не выбыл из «Танцев со звездами» по той же причине.

Партнершей звезды должна была стать фигуристка Аделина Сотникова, победительница одного из прошлых сезонов. Однако ей не грозит пропасть с экранов: спортсменка займет кресло судьи «Ледникового периода». Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на источник.

«В жюри проекта три постоянных участника, и двое каждый раз меняются. То есть Аделина займет это место всего в одном из выпусков», — объяснил инсайдер.

При этом продюсер фигуристки заявил, что Сотникова непременно вернется на лед проекта в качестве участницы. Для этого ей придется подобрать нового партнера. Имя кандидата объявят в одном из эпизодов проекта.

Ранее в Сети появился анонс будущих пар «Ледникового периода». Так, блогер Даня Милохин составит пару фигуристке Евгении Медведевой.

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ледниковый период манукян сотникова
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