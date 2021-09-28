Директор дома творчества Богомазова назвала колоссальной концепцию развития креативных индустрий

Санкт-Петербург, 28 сентября. Директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга Ольга Богомазова высоко оценила утвержденную Правительством России концепцию развития творческих индустрий.

В студии Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция по теме «Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив». Богомазова напомнила об утвержденной Правительством России концепции развития творческих индустрий и назвала ее колоссальным документом.

«20 сентября вышло распоряжение Правительства РФ об утверждении концепции развития творческой и креативной индустрий, а также механизма их осуществления в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Это колоссальный документ, который позволит развивать творческую индустрию напрямую», — заявила спикер мероприятия.

Журналисты, присутствовавшие на конференции, поинтересовались у директора дома творчества и досуга, об инклюзивных услугах, финансирование которых может прекратиться. Богомазова ответила, что долгосрочные проекты можно разбивать на части и подавать на грант постепенно. Она заявила, что примеры, когда такие идеи поддерживаются, есть, и на них можно равняться.

В рамках мероприятия Богомазова также рассказала, как президентский грант помог людям с нарушением слуха ходить и заниматься в доме творчества.