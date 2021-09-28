Экологически чистая отрасль: о перспективах атомной энергетики и страхах перед ней

В России 28 сентября традиционно отмечают День работника атомной промышленности. Наша страна обладает полным спектром технологий атомной энергетики и занимает второе место среди государств Европы по мощности атомной генерации. Как долго нам удастся сохранять лидерство в этой области? И есть ли сценарий, при котором мир сможет отказаться от атомной энергетики? Ответить на эти вопросы попытался главный редактор научного портала «Атомная энергия 2. 0» Павел Яковлев, ставший гостем онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

Говоря о первых позициях в ядерной сфере, нужно понимать, о каком именно секторе идет речь.

«Если мы берем разработку и коммерческое внедрение широкого спектра различных ядерных и радиационных технологий, то да. А если мы берем чистую выработку атомного электричества, то мы идем на четвертом месте в мире. Но тем не менее у нас стабильно строятся новые блоки, мы больше всех в мире строим за рубежом. И доля атомной генерации в России растет: сейчас она около 20–21%, но наша задача — довести ее до 25% в нашей энергетической корзине к 2025 году», — рассказывает Павел Яковлев.

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В сознании обывателей, никак не связанных с энергетикой, промышленные комплексы представляют серьезную угрозу для экологии и чистоты окружающей среды. Кроме того, среди людей витает и иной страх — невидимый радиационный след и возможность повторения Чернобыля или Фукусимы.

«Это для атомной энергетики самый сложный, важный и ключевой вопрос. Большая доля этой опасности связана со страхами, которые идут от холодной войны, которая долгое время длилась среди мировых супердержав. Эта опасность ядерной зимы и ядерного оружия нагнеталась и была очень серьезной для нескольких поколений людей. И конечно, поменять эту систему радиофобии сложно, — говорит научный журналист. — Могу сказать, что многие политики пока не понимают, что такое атомная энергетика, атомная генерация, атомные станции, что такое базовая нагрузка и что такое тысячи и тысячи лет надежной эксплуатации энергоблоков. И что такое количество смертей на тераватт-час, произведенных энергией, когда по всем прямым показателям на здоровье людей атомная энергетика является самой экологически чистой».

Несмотря на такие, казалось бы, вразумительные доводы, экологические активисты не жалуют атомную энергетику. Мы знаем, что в ряде развитых стран зеленые настроены против АЭС весьма категорически, продвигая различные программы по ограничению мощностей экономической отрасли, приносящей, между прочим, государству серьезные дивиденды.

«Есть разные зеленые. Есть те, которые поддерживают атомную энергетику, и таких становится все больше и больше в последнее время, причем значительно больше. Есть зеленые, которые категорически настроены против цивилизации, против любого технического прогресса — они выступают против бизнеса и корпораций в любых вариантах. А есть и средние зеленые, которые просто выступают за поддержание экологического стандарта», — говорит Павел Яковлев.

С учетом развития технологий сегодня, кажется, чуть ли не у любой страны есть возможность создавать новые атомные станции и развивать ядерную энергетику на своей территории. Однако сможет ли страна такое потянуть, решают не финансы и не ее экономика, а мировые программы, в частности, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).