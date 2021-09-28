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Сенатор Кондратенко отметил важность ограничения на ввоз виноматериала в Россию
Экономика
Сенатор Кондратенко отметил важность ограничения на ввоз виноматериала в Россию
Пресс-служба Агрофирмы «Золотая Балка»

Москва, 28 сентября. Закон об ограничении ввоза импортного материала для изготовления российского вина породил интерес к виноградарству и является хорошей поддержкой отечественных производителей.

Соответствующее заявление сделал один из инициаторов законопроекта, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Совете Федерации Алексей Кондратенко. Он отметил важность закона, пишет «ПолитЭксперт».

Россия становится винной страной, говорят участники рынка, в том числе Beluga Group, отмечая растущий спрос на продукцию отечественных производителей. Об этом эксперты рассказали в рамках круглого стола, который прошел 24 сентября по инициативе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.

По словам Кондратенко, в России пока нет необходимых объемов своих питомников для выращивания нужного количества саженцев. Однако есть задача по развитию виноградарства, добавил он.

«Закон, который был принят, ограничил ввоз импортного виноматериала для изготовления российского вина. Это, безусловно, правильно, потому что стало хорошей поддержкой для наших производителей и породило интерес к виноградарству. Но своего посадочного материала пока нет», — подчеркнул сенатор.

Кондратенко добавил, что в Краснодарском крае наблюдается дефицит винограда, а в Крыму обеспеченность своим материалом — только 5-10%. Поэтому было предложено не отменять запрет на финансирование импортных саженцев, чтобы отечественные питомники начали плодоносить.

Ранее Beluga Group, объявившая о намерении разработать рецептуру российского виски, вовремя заметила снижение потребительского интереса к водке и рост к рому, коньяку и виски. Эксперты обсудили, насколько реалистично импортозамещение этого вида алкоголя в России.

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вино Beluga Group Кондратенко
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