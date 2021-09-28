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Директор Театра сатиры заявил, что Ширвиндт плохо себя чувствовал до увольнения

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 19:23
Общество
Директор Театра сатиры заявил, что Ширвиндт плохо себя чувствовал до увольнения
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 28 сентября. Режиссер Александр Ширвиндт имел проблемы со здоровьем задолго до увольнения, сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

Он признался, что не знает об уходе артиста с поста художественного руководителя. По его словам, официальная информация не поступала, в том числе из департамента культуры Москвы.

«Полтора года назад он действительно плохо себя чувствовал. Устал, возраст. Но есть ли официальное его заявление сегодня, я правда не знаю. И в департамент культуры Москвы тоже не в курсе», — сказал директор театра в интервью kp.ru.

По его словам, на работе народный артист РСФСР еще не был. В этом году труппа в Театре сатиры пока не собиралась.

На днях в прессу просочилась информация об уходе Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры. Режиссер, по некоторым данным, уже направил заявление в департамент культуры Москвы. Актер Юрий Горин, комментируя увольнение Ширвиндта, выразил мнение, что причиной ухода его коллеги из Театра сатиры стали проблемы со здоровьем, пишет «Вечерняя Москва».

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ширвиндт театр сатиры агаев
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