Директор Театра сатиры заявил, что Ширвиндт плохо себя чувствовал до увольнения

Москва, 28 сентября. Режиссер Александр Ширвиндт имел проблемы со здоровьем задолго до увольнения, сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

Он признался, что не знает об уходе артиста с поста художественного руководителя. По его словам, официальная информация не поступала, в том числе из департамента культуры Москвы.

«Полтора года назад он действительно плохо себя чувствовал. Устал, возраст. Но есть ли официальное его заявление сегодня, я правда не знаю. И в департамент культуры Москвы тоже не в курсе», — сказал директор театра в интервью kp.ru.

По его словам, на работе народный артист РСФСР еще не был. В этом году труппа в Театре сатиры пока не собиралась.

На днях в прессу просочилась информация об уходе Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры. Режиссер, по некоторым данным, уже направил заявление в департамент культуры Москвы. Актер Юрий Горин, комментируя увольнение Ширвиндта, выразил мнение, что причиной ухода его коллеги из Театра сатиры стали проблемы со здоровьем, пишет «Вечерняя Москва».