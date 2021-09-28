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Руководство Пентагона впервые дало показания по поводу эвакуации из Афганистана
Весь мир
Руководство Пентагона впервые дало показания по поводу эвакуации из Афганистана
pixabay.com  / 

Вашингтон, 28 сентября. В Конгрессе США состоялись первые слушания по выводу войск из Афганистана. Для дачи показаний перед комитетом Сената по вооруженным силам были вызваны министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета главнокомандующих Марк Милли.

Глава минобороны признал недостатки во время эвакуации из Афганистана, в частности, насилие, которое началось на территории и вблизи аэропорта, что в конечном счете привело к множественным гибелям среди афганцев. Но в целом он назвал уход «историческим достижением, которое спасло жизни 124 тыс. человек от власти талибов».

«Если говорить откровенно, то первые два дня были трудными. Мы все с тревогой наблюдали за тем, как афганцы бросаются на взлетную полосу и на наши самолеты. Мы все помним сцены неразберихи за пределами аэропорта. Но в течение 48 часов наши войска восстановили порядок, и процесс пошел», — заявил он.

Остин отметил, что будет «трудно, но возможно» сдержать предстоящие угрозы из Афганистана без присутствия американского контингента в стране. Генерал также поставил под сомнение решения, принятые в ходе 20-летней войны США в Афганистане.

«Мы помогли построить государство, но не смогли сформировать нацию. Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры обучали, просто растаяла, во многих случаях без единого выстрела, застал нас всех врасплох. Было бы нечестно утверждать обратное», — заключил он.

Американское военное командование столкнулось с волной критики на фоне ухода войск из Афганистана. Члены Республиканской партии заявили, что это решение делает США более уязвимыми перед терроризмом, и потребовали больше подробностей об операции, а также взрыве в Кабуле, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих.

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