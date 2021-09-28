Университет Вашингтона заявил о связи главной военной академии Украины с националистами

Вашингтон, 28 сентября. Национальная академия сухопутных войск Украины имени гетмана Петра Сагайдачного превратилась в базу для националистов, заявили специалисты Университета Джорджа Вашингтона.

В докладе американских аналитиков указывается, что члены группировки Centuria (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) активно проводят вербовку среди курсантов академии и действующих офицеров. Хотя в состав формирования входит множество молодых людей по всей территории страны, именно выходцы из главной академии Вооруженных сил Украины кооперируются наиболее тесно. После завершения обучения они часто добиваются назначения в силовых структурах, которые, среди прочего, связаны с батальоном «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Ранее представители сразу несколько крайне правых организаций Украины обратились к властям страны с требованием ввести санкции против граждан, регулярно контактирующих с проживающими в России родными и близкими. Как утверждают авторы инициативы, это позволит «повысить уровень национального сознания украинцев».