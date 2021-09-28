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Лунное магнитное поле могло существовать более 3,7 миллиарда лет назад

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 19:19
Наука
Лунное магнитное поле могло существовать более 3,7 миллиарда лет назад
ФБА «Экономика сегодня»  /  Мурашова Кристина

Москва, 28 сентября. Исследование снимков и образцов пород с Луны позволили установить, что космической объект ранее обладал интенсивным магнитным полем подобно земному.

Информация о естественном спутнике Земли была собрана в ходе экспедиции «Аполлон-17». Авторы исследования отмечают, что 3,7 млрд лет назад магнитосфера Луны была на уровне 50-57 нанотесла. Этот показатель по мощности сопоставим с магнитным полем, которые сейчас фиксируется у Земли.

Специалистам удалось доказать, что 3,5-3,7 млрд лет назад Луна обладала активным ядром. Из-за этого вокруг нее существовало устойчивое магнитное поле, передает Planet Today.

Следы намагниченности, обнаруженные на породах с естественного спутника Земли, также подтверждают, что ранее там присутствовало интенсивное магнитное поле. Его формирование и последующее исчезновение пока неизвестно для науки.

Ученые из Уппсальского университета установили связь между сном и лунными фазами. Исследование показало, что во время растущей Луны у мужчин качество сна становилось хуже на 3,4%.

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луна исследование магнитное поле
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