Лунное магнитное поле могло существовать более 3,7 миллиарда лет назад

Москва, 28 сентября. Исследование снимков и образцов пород с Луны позволили установить, что космической объект ранее обладал интенсивным магнитным полем подобно земному.

Информация о естественном спутнике Земли была собрана в ходе экспедиции «Аполлон-17». Авторы исследования отмечают, что 3,7 млрд лет назад магнитосфера Луны была на уровне 50-57 нанотесла. Этот показатель по мощности сопоставим с магнитным полем, которые сейчас фиксируется у Земли.

Специалистам удалось доказать, что 3,5-3,7 млрд лет назад Луна обладала активным ядром. Из-за этого вокруг нее существовало устойчивое магнитное поле, передает Planet Today.

Следы намагниченности, обнаруженные на породах с естественного спутника Земли, также подтверждают, что ранее там присутствовало интенсивное магнитное поле. Его формирование и последующее исчезновение пока неизвестно для науки.

Ученые из Уппсальского университета установили связь между сном и лунными фазами. Исследование показало, что во время растущей Луны у мужчин качество сна становилось хуже на 3,4%.