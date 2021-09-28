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Дочь министра обороны Шойгу поделилась диетой для похудения после родов

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 19:24
Шоу-бизнес
Дочь министра обороны Шойгу поделилась диетой для похудения после родов
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Москва, 28 сентября. Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения объяснила, как ей удалось вернуться в добеременную форму. Президент Федерации триатлона РФ раскрыла правила питания для похудения.

Глава российского оборонного ведомства совсем недавно стал дедушкой: младшая дочь министра родила всего лишь десять дней назад. Шойгу опубликовала пост, где поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что в ее семье появилась дочь.

Вскоре наследница министра активно взялась за похудение, чтобы как можно скорее вернуться в форму. Недавно Шойгу поделилась диетой и сообщила в Instagram, что ей осталось сбросить всего лишь четыре килограмма.

Активное увлечение спортом и суровый контроль питания позволили Шойгу добиться впечатляющих результатов — она сбросила шесть килограмм всего за десять дней и не планирует останавливаться на достигнутом. Однако иногда президент Федерации триатлона России позволяет себе расслабиться и выпивает бокал красного вина. Об этом Шойгу также рассказала в Instagram.

Недавно в семье блогера Кати Жужи также произошло пополнение. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» стала мамой в третий раз, но все еще не раскрыла имя новорожденного сына.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь министра обороны Шойгу поделилась диетой для похудения после родов
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