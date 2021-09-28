Вера Брежнева показала, как выглядела в 15 лет

Москва, 28 сентября. Знаменитая певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками архивными фотографиями из детства. Фанаты пришли в восторг от кадров со звездой.

Певица родилась и выросла в Днепродзержинске в многодетной семье. У артистки есть три сестры: Галина, двойняшки Анастасия и Виктория. Вместе с сестрами будущая звезда жила жизнью обычного ребенка: училась в школе, вела активный образ жизни и ездила в детские лагеря.

«Фото с пионерского лагеря «Счастливое детство», когда я как раз покрасила волосы в черный цвет, я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная», — подписала артистка снимки на странице в Instagram.

Эксклюзивные фотографии Брежневой прислала подписчица. Звезда поблагодарила ее за такую редкую находку.

На снимках девочка-подросток веселится в лагере в компании друзей. Интернет-пользователи были очарованы певицей и оставили в комментариях под фото сотни комплиментов, пишет «Вечерняя Москва».

Брежнева замужем за композитором Константином Меладзе. Совместных детей у пары нет, но и у певицы, и музыканта есть наследники от предыдущих отношений. Артистка отметила, что счастливый брак строится не только на любви, трудности в отношениях будут всегда.