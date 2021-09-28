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В Anti-Bellum заявили о подготовке НАТО к новым военным провокациям у границ России
Армия
В Anti-Bellum заявили о подготовке НАТО к новым военным провокациям у границ России
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 28 сентября. Страны НАТО прорабатывают план новой военной провокации против России близ Калининграда, заявил американский военный аналитик Рик Розофф.

В публикации для портала Anti-Bellum эксперт пишет, что ключевая роль в сценарии новой антироссийской провокации отведена Польше. Эксперт напомнил, что штаб Североатлантического альянса Multinational Division North East координирует деятельность четырех боевых групп НАТО в Польше и Прибалтике, передает «ПолитРоссия».

Известно, что с 2016 года на базе этого штаба формируется 18-я механизированная дивизия, основная задача которой заключается в том, чтобы находиться в полной боеготовности для переброски к российской границе в Калининградской области.

Как отмечает Розофф, военное командование НАТО концентрирует на территории Польши самые разнообразные соединения наземных сил. По его словам, на фоне активизации западных военных вблизи российских рубежей стоит вспомнить о Вашингтонском договоре.

«Главный его постулат гласит следующее: "Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО"», — заявил Розофф.

Судя по тому, как разворачивается ситуация, нетрудно предположить, что прямо сейчас в НАТО идет подготовка к полноценной боевой операции на северо-западной границе РФ.

Ранее сообщалось, что американские власти могут готовить против России провокации сразу на трех направлениях. К появлению новых вызовов для Москвы также может привести деятельность альянса AUKUS, передает телеканал «З60».

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россия нато калининград
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