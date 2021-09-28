Венгрия может стать началом конца транзита газа через Украину

Российская госкорпорация «Газпром» заключила пятнадцатилетний контракт с Венгрией на поставку газа через «Турецкий поток» и Сербию. Еще часть пойдет по «Северному потоку — 2» через Австрию. То есть в обоих случаях в обход Украины. Речь идет о поставках 4,5 миллиарда кубометров в год.

Естественно, что это решение России и Венгрии вызвало мгновенную реакцию в официальном Киеве. В частности, МИД Украины опубликовал заявление, в котором говорится:

«Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины. Считаем это исключительно политическим, экономически не обоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

При этом в украинском министерстве иностранных дел заявили, что намерены обратиться в Еврокомиссию с целью проверки российско-венгерского газового соглашения на соответствие европейскому энергетическому законодательству.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов по этому поводу отметил, что согласование с ЕК у Венгрии в процессе оформления контракта было. По словам дипломата, «идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии».

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, отвечая на украинские претензии, подчеркнул, что «для Венгрии энергетическая безопасность — это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями». И в целом нельзя с ним не согласиться. Хотя, судя по уменьшению объемов газа, которые идут транзитом через Украину, официальный Киев в последние несколько лет пытается заниматься именно этим: отапливать дома граждан политическими заявлениями разной степени неадекватности.

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Более того, в Будапеште не ограничились простыми заявлениями, а вызвали в МИД посла Украины в этой стране. При этом сейчас Венгрия обвиняет Украину в том, что та «нарушает венгерский суверенитет» и «национальную безопасность».

Представители Еврокомиссии также сделали официальное заявление, в котором говорится:

«Контракт между «Газпромом» и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии. Он обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев».

Ну и понятно, какой будет эта оценка со стороны венгерского компетентного органа: сугубо положительной. Потому что Венгрия очень заинтересована в относительно дешевом российском газе.

Что касается Еврокомиссии, то, думается, даже если эта структура вынесет какой-то отрицательный вердикт по сделке, то Венгрия его запросто проигнорирует. Такая уж это страна.

Дело в том, что, несмотря на свое членство в ЕС, во главе Венгрии стоят национал-консерваторы и определенного рода евроскептики, для которых национальные интересы превыше всего. А интересы Евросоюза даже не на втором или третьем месте, а значительно ниже.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Собственно, именно поэтому Венгрия — это такой европейский «мальчиш-плохиш», которого постоянно пытается наказать Брюссель. Стоит напомнить, что Венгрия и Польша в прошлом году заблокировали бюджет ЕС на семилетний период и план по финансированию из европейского фонда восстановления после коронавируса. Вето они наложили потому, что этот бюджет в Брюсселе увязали с «соблюдением демократических норм» в странах Евросоюза. А по мнению европейских бюрократов, в этом смысле и у Венгрии, и у Польши все не очень хорошо. Слишком националистичны, консервативны и нетолерантны. Да еще есть подозрения на коррупцию.

Но если Польша в своей риторике делает ставку на русофобию и поддержку США, то Венгрия, напротив, ориентируется на Россию и взаимовыгодные отношения с ней. О чем, собственно, и говорит нынешний газовый контракт и реакция на украинские слова и действия официального Будапешта. И во многом по этой причине Польше эксперты в ближайшие 10-15 лет предрекают энергетический кризис, а вот Венгрия на те же ближайшие 15 лет энергией обеспечена по полной программе.

Кстати, паника со стороны Киева о том, что «Россия лишает нас транзита газа», тоже несколько преждевременна. Дело в том, что часть газа в Венгрию все равно пойдет через Украину. О чем, кстати, говорят и украинские эксперты. Так, по словам специалиста в сфере энергетики Дмитрия Марунича, «Венгрия в прошлом году купила у России чуть меньше девяти миллиардов кубометров газа. Поэтому в подписанном соглашении речь идет где-то о половине годовых объемов российского газа, который покупает эта страна».

Федеральное агентство новостей /

Так что «Газпром» хоть и сокращает поставки газа через Украину, но не прекращает их вовсе. Впрочем, ряд специалистов видят в этом долгосрочную стратегию госкорпорации. По их мнению, «Газпром» и далее будет заключать с европейскими странами контракты на поставку газа в обход Украины, чтобы сделать трубопровод этой страны фактически не нужным никому. И постепенно показать, что Европа может прекрасно обойтись и без украинского транзита.

Впрочем, есть и те, кто полагает, что как минимум в ближайшие 20-30 лет «Газпром» продолжит работать с украинским газотранспортным комплексом просто потому, что это еще один путь транзита «голубого топлива». А это все равно деньги. И немалые. К тому же Россия не заинтересована в том, чтобы ссориться с Германией. А эта страна на днях устами своего практически уже состоявшегося канцлера Отто Шольца дала Украине гарантии на газовый транзит.

К тому же все эти издержки, в том числе и в силу поставок через Украину, для «Газпрома» не являются особо существенными. По оценкам экономистов, даже если 1000 кубометров газа будет стоить 60 долларов, российская корпорация все равно останется в прибыли. Сейчас 1000 кубов газа на международном рынке стоит уже слегка больше тысячи долларов.

Новостное агентство «Харьков». /

С другой стороны, та же Германия предложила и даже направляет на Украину деньги для производства и транспортировки водорода. На нужды «зеленой энергетики» Берлин выделил Киеву порядка 70 миллионов евро. Да и сам президент Украины Владимир Зеленский не так давно заявлял, что «российский газ является самым грязным в мире». Вот «Газпром» и идет навстречу. Если господину Зеленскому так не нравится российский газ, идущий через Украину, то этого газа в будущем может стать существенно меньше. Хотя, стоит отметить, что в данном конкретном случае «Газпром» продолжает полностью соблюдать все условия договора, заключенного с Украиной в 2019 году, согласно которому госкорпорация гарантирует «прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре» либо выплаты за данные объемы транзита «голубого топлива» даже в случае, если фактические поставки в силу каких-либо форс-мажорных обстоятельств будут сокращены.

Однако понятна и стратегия «Газпрома», нацеленная на определенное дистанцирование от Украины как минимум после 2014 года. Слишком уж эта страна стала ненадежным и в некоторых моментах даже недоговороспособным «партнером». Но это уже исключительно выбор политического и экономического курса самой Украиной после 2014 года. Сейчас для этого государства просто наступает время последствий того самого выбора.