Вашингтон, 28 сентября. Создание Россией особой экономической зоны на Курилах — это изящный двойной удар и по «неомарксистам» из США, и по амбициям Токио, восторгаются читатели портала Breitbart.

Поводом для оживленной дискуссии на просторах американского консервативного портала стало уже ставшее дежурным «выражение озабоченности» со стороны главы МИД Японии Тосимицу Мотэги по поводу активности России на архипелаге. Однако решение президента Владимира Путина о создании на Курилах экономической зоны вызвало у американцев особое восхищение.

Скрытая подоплека «курильского удара» Путина становится очевидна, если взглянуть на «налоговый ад» в Соединенных Штатах, уверены пользователи. Пока Конгресс США обещает все новые и новые поборы, Россия фактически создает оффшор для бизнесменов из Китая, США, Кореи — откуда угодно. В Токио и Вашингтоне от такого шага Кремля остается только скрипеть зубами, ликуют читатели.

«Это гениальный ход РФ. Токио в тупике. Я думаю, американский бизнес очень заинтересуется этой Особой экономической зоной на Курилах. Это же такой выгодный оффшор поблизости от США! Особенно в нынешний период, когда наши демократо-марксисты обещают устроить Америке налоговый ад. Да американские бизнесмены с удовольствием будут использовать Курилы для таможенной зачистки и распространения своих товаров по всей Азии и всему миру», — пишет один из американцев.

Отдельно форумчан позабавили украинские интернет-активисты, на ломаном английском пытавшиеся продвинуть в блогосфере антироссийскую повестку. Однако киевских засланцев быстро раскусили, заявив, что подобные поступки отворачивают от Украины даже тех, кто изначально мог бы быть к ней благосклонен.

«Действительно, украинцы, защищающие Японию — это смешно! Эти "активисты" — просто западные марионетки. У нас здесь в США их тоже полно», — осудили цифровых воинов Киева пользователи Breitbart.

Официальный Токио открыто выступил против введения на архипелаге особого налогового режима. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил опасение, что решение Кремля о создании ОЭЗ на островах Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи поставит под удар равноправный диалог России и Японии и общее дело по развитию региона.