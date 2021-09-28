Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 19:40
19:39
Общество
Врач Лапа заявила о росте числа неврологических проявлений при COVID-19
19:39
Спорт
Врач тверской «Волги» Костюченков спас жизнь пассажиру самолета
19:38
Экономика
«Газпром экспорт» остановил продажи газа на 2022 год через электронную площадку
19:37
Общество
Мастер решающих умозаключений: главное о профессии следователь
19:37
Экономика
Аграрии оценили шансы России сохранить лидерство в экспорте пшеницы
19:36
Шоу-бизнес
Даня Милохин уронил Медведеву на съемках «Ледникового периода»
19:35
Политика
Украина «газовой войной» с Венгрией закрыла себе путь в Евросоюз и НАТО
19:34
Весь мир
К 80-летию трагедии Бабьего Яра в Киеве откроют памятник палачу евреев
19:34
Происшествия
Стрелок из Вохтоги скрылся с места преступления на зеленой «семерке»
19:33
Весь мир
Руководство Пентагона впервые дало показания по поводу эвакуации из Афганистана
Все новости

Глава Пентагона допустил возможность обсуждения с Москвой использования баз ВС РФ
Армия
Глава Пентагона допустил возможность обсуждения с Москвой использования баз ВС РФ
wikipedia.org  /  Flickr / U.S. Secretary of Defense / Общественное достояние

Вашингтон, 28 сентября. Министр обороны США Ллойд Остин допустил возможность обсуждения с Москвой вопроса использования Пентагоном российских военных баз в Центральной Азии.

Отвечая на вопросы журналистов, чиновник заявил, что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли действительно мог поднимать соответствующую тему в ходе недавней встречи с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

По словам Остина, идея возникла еще в ходе женевских переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. При этом, как отмечает глава Пентагона, с предложением выступила именно российская сторона.

«Я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение», — сказал Остин.

Ранее республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена объяснений в связи с происходящим. Они выразили глубокую озабоченность попыткой Белого дома вести военное сотрудничество с Россией.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава Пентагона допустил возможность обсуждения с Москвой использования баз ВС РФ
россия сша пентагон остин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru