Глава Пентагона допустил возможность обсуждения с Москвой использования баз ВС РФ

Вашингтон, 28 сентября. Министр обороны США Ллойд Остин допустил возможность обсуждения с Москвой вопроса использования Пентагоном российских военных баз в Центральной Азии.

Отвечая на вопросы журналистов, чиновник заявил, что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли действительно мог поднимать соответствующую тему в ходе недавней встречи с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

По словам Остина, идея возникла еще в ходе женевских переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. При этом, как отмечает глава Пентагона, с предложением выступила именно российская сторона.

«Я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение», — сказал Остин.

Ранее республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена объяснений в связи с происходящим. Они выразили глубокую озабоченность попыткой Белого дома вести военное сотрудничество с Россией.