Актриса Селезнева предсказала тяжелое время Театру сатиры без Ширвиндта

Москва, 28 сентября. Народная артистка России Наталья Селезнева ужаснулась новости об уходе Александра Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры, заявив, что теперь для труппы настанет тяжелое время.

Селезнева призналась, что слышала и раньше слухи о том, что Ширвиндт собирает спустя 20 лет плодотворной работы покинуть должность художественного руководителя театра. Однако в это она не верила. После его официального заявления об уходе актриса призналась, что не может представить себе стены учреждения без великого мэтра. Она назвала худрука и актера любимым и родным человеком, с которым они вместе прошли множество городов и гастролей.