Профессор экономики Рубини: «черный лебедь» не настигнет экономику планеты

Москва, 28 сентября. «Черный лебедь» не придет в мировую экономику в ближайшее время, убежден ученый Нуриэль Рубини.

Экономическая система планеты на коротком временном промежутке не столкнется с масштабным кризисом, но уже сейчас существует ряд определенных финансовых рисков, которые могут выйти на первый план в течение 3-5 лет и привести к глобальным сдвигам. Соответствующим мнением поделился экономист Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Об этом пишет ТАСС.

«В краткосрочной перспективе я не вижу никаких "черных лебедей". Но в последние несколько месяцев я писал о финансовых рисках, которые могут сыграть свою роль в последующие 3-5 лет и, возможно, вызвать очередной кризис», — рассказал специалист во время выступления на мероприятии ВТБ Private Banking.

Среди основных угроз, которые актуальны сегодня, Рубини перечислил уровень инфляции, повышенную задолженность физических лиц, крупных компаний и стран. Помимо этого, профессор призвал мировое сообщество к более тесному сотрудничеству, без которого многие проблемы не удастся решить.

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