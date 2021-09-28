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Профессор экономики Рубини: «черный лебедь» не настигнет экономику планеты

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 18:38
Экономика
Профессор экономики Рубини: «черный лебедь» не настигнет экономику планеты
pixabay.com  /  PD

Москва, 28 сентября. «Черный лебедь» не придет в мировую экономику в ближайшее время, убежден ученый Нуриэль Рубини.

Экономическая система планеты на коротком временном промежутке не столкнется с масштабным кризисом, но уже сейчас существует ряд определенных финансовых рисков, которые могут выйти на первый план в течение 3-5 лет и привести к глобальным сдвигам. Соответствующим мнением поделился экономист Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Об этом пишет ТАСС.

«В краткосрочной перспективе я не вижу никаких "черных лебедей". Но в последние несколько месяцев я писал о финансовых рисках, которые могут сыграть свою роль в последующие 3-5 лет и, возможно, вызвать очередной кризис», — рассказал специалист во время выступления на мероприятии ВТБ Private Banking.

Среди основных угроз, которые актуальны сегодня, Рубини перечислил уровень инфляции, повышенную задолженность физических лиц, крупных компаний и стран. Помимо этого, профессор призвал мировое сообщество к более тесному сотрудничеству, без которого многие проблемы не удастся решить.

Показатель государственного долга Соединенных Штатов Америки вышел на свой максимум. Аналитики считают, что если местный истеблишмент не выработает эффективного решения данной проблемы, то в дальнейшем Вашингтон ждет дефолт.

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