Sony показала перерождение Карнажа в отрывке из блокбастера «Веном-2»

Лос-Анджелес, 28 сентября. Киностудия Sony Pictures поделилась фрагментом фильма «Веном-2», где герой Вуди Харрельсона впервые превращается в Карнажа. Ролик появился в Сети накануне премьеры картины.

Продолжение супергеройского блокбастера «Веном» стартует в кинотеатрах 30 сентября. Накануне премьеры студия Sony решила напомнить о предстоящей киноновинке и поделилась отрывком первого полноценного появления антагониста эпизода — симбиота Карнажа. Ролик появился на YouTube-канале студии.

Действие новой части «Венома» развернется вскоре после финала первого эпизода. Сюжет сосредоточится на подготовке к смертной казни Клетуса Касади, серийного маньяка. Главному герою Эдди Броку предстоит взять интервью у преступника, однако тому удастся сбежать из тюрьмы.

Голливудский актер Вуди Харрельсон присоединился к проекту, чтобы исполнить роль главного антагониста. Том Харди также вернулся к съемкам в проекте. Режиссерское кресло занял Энди Серкис («Маугли»).

Недавно постановщик прокомментировал возможную связь «Венома» с киновселенной Мстителей. Серкис признался, что не исключает появления симбиота в фильмах про Человека-паука.