Кризис в Косово. Альгис Микульскис о новом обострении конфликта на Балканах

На юге Сербии вновь неспокойно. Белград отправляет к границе непризнанного им Косово танки, Приштина использует против протестующих сербов слезоточивый газ. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассказывает, с чего начался очередной виток противостояния и чем он может закончиться.

Современную историю квазигосударственного образования Республика Косово можно, пожалуй, начать с марта 1999 года, когда авиация и флот НАТО всей своей мощью обрушились на югославскую армию, пытавшуюся навести порядок в регионе. Нет, номинально-то несанкционированный никем «референдум» о выходе из состава Югославии прошел в автономном крае еще в 91-м — тогда косовская албанская община даже «президента» себе выбрала, профессора Ибрагима Ругову. Но о всемирном признании в те дни речи абсолютно не велось, а регион превратился в настоящий анклав радикалов, готовых лить сербскую кровь в любое время…

Центральная власть в Белграде, тщетно пытаясь спасти распадающуюся в жесточайших войнах страну, объяснимо не желала терпеть и происходящего в Косово. Поначалу борьбу с вооруженными сепаратистами вели исключительно милицейские силы, однако, когда в 1998 году стало ясно, что они не в состоянии остановить устроенный местными албанцами террор, а этнические чистки косовских сербов и уничтожение православных святынь приобрели совсем уж вопиющие масштабы — в дело вступила армия. Что было потом — всем известно. Под бомбами НАТО была похоронена не только сербская надежда на справедливость, но и вся система мирового права, опиравшаяся до сих пор не на силу, а на закон.

Итогом всего стало 17 февраля 2008 года, когда парламент Косово в одностороннем порядке объявил о независимости края, которая так и не положила конец взаимному противостоянию сербов и косоваров.

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Нынешний кризис вызван причиной, которую вполне можно назвать утилитарной. Корни этой истории лежат в 2011 году — тогда между Белградом и Приштиной было заключено соглашение о свободе передвижения, согласно которому косовские власти подтверждали использование на территории края сербских автомобильных номеров в течение пяти лет с возможностью продления этого срока еще на столько же. Иными словами, в Косово могли одновременно действовать номера как Сербии, так и «республики».

Спустя оговоренные выше пять лет, в сентябре 2016 года, заключается новое соглашение, Косово аннулирует сербские номерные знаки, вводя вместо них «пробные косовские», но откладывая исполнение решения еще на пять лет.

15 сентября этот срок истек, а 20-го — сербские номера на территории, контролируемой Приштиной, стали незаконными. Все, казалось бы, и впрямь «утилитарно» — поменяй ты номер своего авто на косовский и езди дальше! Но… Чтобы его поменять нужен паспорт. Паспорт «гражданина Косово». То есть, государства, которое Сербией не признано и, скорее всего, никогда признанным не будет. Вот такая коллизия с политическим оттенком, результатом которой теперь может быть все что угодно. Потому что с 20 сентября события начали развиваться с пугающей быстротой.

Для начала Приштина наводнила своим полицейским спецназом два КПП на границе — «Ярине» и «Брняк». Не помогло — проживающие в окрестностях сербы подняли настоящий бунт, заблокировав работу упомянутых контрольно-пропускных пунктов. В ответ власти усилили уже имеющиеся там подразделения бронетехникой и начали применять против участников мирного протеста спецсредства.

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На четвертый день противостояния полицейские жестоко избили троих граждан Сербии, не имеющих никакого отношения к событиям, и президент Александр Вучич привел армию в состояние повышенной боеготовности. В районе административной границы появилась техника, в том числе танки Т-72МС, а самолеты МиГ-29 ВВС Сербии произвели патрульный полет над КПП «Ярине».

При этом Александр Вучич не далее как 27 сентября заявил, что Белград готов действовать только в случае дальнейшего невмешательства в ситуацию представителей НАТО — организации, которая, по сути, контролирует все происходящее в Косово.

«Мы не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам он нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — практически в ультимативной форме заключил сербский президент.

Требования Вучича были услышаны — по крайней мере, так заявили агентству Kosovo online в командовании KFOR.

«Мы увеличили количество и продолжительность обычных патрулей по всему Косово, включая север. Солдаты КФОР появились сегодня возле административного перехода «Ярине», где в течение восьми дней находились сотрудники специальных подразделений косовской полиции», — отметили представители KFOR.

mksf-ks.org / MINISTRY FOR THE KOSOVO SECURITY FORCES

И все-же в то, что нынешние события могут перерасти в серьезную войну эксперты не верят. Например, председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов считает, что сейчас для каких-то реальных боевых действий попросту нет предпосылок.

«Произошедшая ситуация вряд ли приведет к войне. Для этого нет предпосылок — в конце концов, там обстановка не как в 99-м году. Происходящее стоит воспринимать как акт демонстрации силы, причем как с сербской, так и с косовской стороны», — подчеркнул эксперт.

Сербии, если она хочет все-таки решить косовскую проблему, можно посоветовать только одно: решать ее в ООН, а не в Брюсселе. Потому что в противном случае Приштина продолжит игнорировать все достигнутые ранее соглашения, а Брюссель, как обычно, будет закрывать на это глаза — в конце концов, именно в этом городе находится штаб-квартира Альянса, чьи бомбы падали когда-то на Белград, Нови Сад, Ниш и другие сербские города.

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