Бамако, 28 сентября. Фонд Защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) провел опрос среди населения Мали. Результаты показали, что с конца августа уровень доверия к президенту Ассими Гойта возрос до 72,5%.

«В ходе опроса жители Мали объясняли, что они поддерживают президента в его обращении к военным компаниям России за помощь в борьбе с террористами (более 87%), так как в их стране это противодействие ведется крайне неэффективно. При этом на территории Мали с 2014 года действует французская военная операция «Бархан» по борьбе с радикалами. Она стала продолжением другой военной операции французов «Сервал». Однако за это время французские военные не смогли добиться поддержки среди населения Мали и 83% опрошенных выступили против нахождения французских военнослужащих на территории страны», — объяснили социологи ФЗНЦ.

Помимо солдат Пятой республики, в Мали находились сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСМА). Миротворцы тоже не справились с поставленными задачами по стабилизации обстановки в африканской стране.

Новое правительство уже занялось восстановлением республики. Национальный совет разработал закон о создании военной академии. Учебное заведение позволит повысить потенциал сил внутренней и внешней безопасности.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил участникам сессии Генассамблеи ООН, что легитимные власти Мали имеют право самостоятельно выбирать партнеров без внешнего давления. Его мнение поддержали депутаты Государственной думы Евгений Федоров и Сергей Вострецов.