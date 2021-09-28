Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 19:39
19:39
Общество
Врач Лапа заявила о росте числа неврологических проявлений при COVID-19
19:39
Спорт
Врач тверской «Волги» Костюченков спас жизнь пассажиру самолета
19:38
Экономика
«Газпром экспорт» остановил продажи газа на 2022 год через электронную площадку
19:37
Общество
Мастер решающих умозаключений: главное о профессии следователь
19:37
Экономика
Аграрии оценили шансы России сохранить лидерство в экспорте пшеницы
19:36
Шоу-бизнес
Даня Милохин уронил Медведеву на съемках «Ледникового периода»
19:35
Политика
Украина «газовой войной» с Венгрией закрыла себе путь в Евросоюз и НАТО
19:34
Весь мир
К 80-летию трагедии Бабьего Яра в Киеве откроют памятник палачу евреев
19:34
Происшествия
Стрелок из Вохтоги скрылся с места преступления на зеленой «семерке»
19:33
Весь мир
Руководство Пентагона впервые дало показания по поводу эвакуации из Афганистана
Все новости

ФЗНЦ: сотрудничество с Россией спровоцировало рост доверия жителей Мали к властям
Весь мир
ФЗНЦ: сотрудничество с Россией спровоцировало рост доверия жителей Мали к властям
Global Look Press  /  Nicolas Remene

Бамако, 28 сентября. Фонд Защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) провел опрос среди населения Мали. Результаты показали, что с конца августа уровень доверия к президенту Ассими Гойта возрос до 72,5%.

«В ходе опроса жители Мали объясняли, что они поддерживают президента в его обращении к военным компаниям России за помощь в борьбе с террористами (более 87%), так как в их стране это противодействие ведется крайне неэффективно. При этом на территории Мали с 2014 года действует французская военная операция «Бархан» по борьбе с радикалами. Она стала продолжением другой военной операции французов «Сервал».

Однако за это время французские военные не смогли добиться поддержки среди населения Мали и 83% опрошенных выступили против нахождения французских военнослужащих на территории страны», — объяснили социологи ФЗНЦ.

Помимо солдат Пятой республики, в Мали находились сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСМА). Миротворцы тоже не справились с поставленными задачами по стабилизации обстановки в африканской стране.

Новое правительство уже занялось восстановлением республики. Национальный совет разработал закон о создании военной академии. Учебное заведение позволит повысить потенциал сил внутренней и внешней безопасности.

ФЗНЦ: сотрудничество с Россией спровоцировало рост доверия жителей Мали к властям
mid.ru  / Пресс-служба МИД РФ

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил участникам сессии Генассамблеи ООН, что легитимные власти Мали имеют право самостоятельно выбирать партнеров без внешнего давления. Его мнение поддержали депутаты Государственной думы Евгений Федоров и Сергей Вострецов.

«Как мне вот сказал Жозеп Боррель: Вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал. Если уж он хочет говорить на эти темы, лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и Российской Федерации. Как минимум в том, что касается борьбы с терроризмом не только в Мали, но и в целом Сахаро-Сахельском регионе.

А говорить, что «я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите» не стоит. Во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров, ну и во-вторых, так вообще разговаривать ни с кем нельзя», — заметил министр иностранных дел во время пресс-конференции на полях ГА ООН.

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ФЗНЦ: сотрудничество с Россией спровоцировало рост доверия жителей Мали к властям
африка мали фзнц
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru