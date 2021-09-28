София, 28 сентября. Украина и Соединенные Штаты должны принять факт существования трубопровода «Северный поток — 2», уверены пользователи Сети из Болгарии.

Читатели издания «Факти» прокомментировали антироссийские выпады украинских политиков по теме газового вопроса и работы «СП-2». Они назвали позицию Киева голословной. Болгаров возмутили заявления Украины по России, пользователи отметили след США в этой истории. Комментаторы также предложили Киеву и Вашингтону смириться с проектом «Северный поток — 2».

«Что бы ни сделали США, "Северный поток — 2" — свершившийся факт, пусть вымышленная страна вместе с сыном (президента США Джо. — Прим. ФАН) Байдена сидит на попе ровно», — подчеркнули читатели.

Пользователи Сети предложили Киеву не считать трубопровод наибольшей опасностью. Украинская политика представляет более серьезную угрозу для государства, уверены комментаторы. Болгары также отметили неуместное поведение в адрес Москвы из-за газа.

«Да они (украинские политики. — Прим. ФАН) наглее македонцев... Все равно, если бы сосед меня упрекал за то, что я поменял дверь — старая ему, видите ли, больше нравилась», — констатировали читатели.

Ранее «Газпром» и Венгрия заключили сделку по поставкам голубого топлива в обход Украины. Стороны установили договоренности сроком на 15 лет.