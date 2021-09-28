Виталий Кличко подарил Усику пояс WBC на удачу и мотивацию

Киев, 28 сентября. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC и WBO Виталий Кличко рассказал, что подарил украинскому боксеру Александру Усику символический пояс.

Киевский мэр Кличко выразил уверенность, что Усик завоюет оставшийся пояс WBC в супертяжелом весе.

«Я подарил первый пояс WBC с украинским флагом, который был изготовлен к конгрессу WBC, который прошел в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и кумир Усика — Мохаммед Али», — подчеркнул он.

Усик в ночь на 26 сентября единогласным решением судей победил Энтони Джошуа, завоевав принадлежащие британцу пояса WBA (с приставкой Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой проходил на лондонском стадионе «Тоттенхэм» и был назван главным поединком 2021 года.

Во вторник промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что бой-реванш, предусмотренный пунктом договора о прошедшем в Лондоне поединке, может пройти в конце февраля или начале марта 2022 года в Киеве.