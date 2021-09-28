Стрельба военных НАТО на улицах Риги должна напугать местное население Россией

Учения Namejs 2021, которые превратились в истерику со стрельбой на улицах латвийских городов, — это попытка запугать собственный народ «русской угрозой». Об этом ФАН рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Житель Литвы, общественный деятель Вячеслав Титов отметил, что маневры Североатлантического альянса на территории Прибалтики в подобной агрессивной манере проводятся не первый раз.

Ранее власти Латвии предупредили граждан, что «в Риге с 1 октября на военной базе Даугавгрива и в районе ее расположения будут проводиться учения, ожидается повышенный уровень шума с 9 до 21 часа».

Маневры НАТО на территории Прибалтики начались 30 августа и продлятся до 3 октября, в учениях задействованы свыше 9000 человек. В сентябре маневры проводились на региональных площадках — в Риге и других городах. Действия военных часто пугали прохожих, и они в панике разбегались.

Эксперт по политике Литвы Вячеслав Титов сообщил, что неуместное демонстративное перемещение военной техники и показная шумиха на территории населенных пунктов со стороны контингента НАТО у них происходили и ранее.

«Я слышал, что творится в Риге. Когда-то в Литве происходило нечто похожее. Десант высаживали в жилых районах, по стадионам у детских школ ездила бронетехника, перепахивая дорожки и игровые площадки. Потом после учений все это приводили в порядок. По газонам ползали люди в форме, а на улицах стояли танки. Мой отец — старожил Клайпеды. Он не помнит, чтобы во времена СССР советская армия устраивала учения прямо на улицах наших городов. Но НАТО себе это почему-то позволяет», — рассказал политик.

Собеседник ФАН допустил, что целью подобных вторжений в мирную жизнь граждан может быть желание запугать их: с одной стороны, всем говорят про «угрозу Минска и Москвы», с другой — дают понять, что любое инакомыслие и неподчинение властям будет жестко подавлено. Титов напомнил, что местные жители недовольны тем, что власти тратят бюджет на мигрантов вместо того, чтобы помочь своим. Он пожаловался на рост цен на товары первой необходимости.

Global Look Press / Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com

Военный эксперт издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков выразил мнение, что учения Namejs 2021 стали инструментом пропаганды, с помощью которого власти прибалтийских стран пытаются сформировать у населения страх перед Россией и Белоруссией. Он добавил, что считает подобные уловки банальными и мерзкими.

«Население Литвы не понимает, что творится. Страна находится не в самом хорошем экономическом положении, наступают холода, энергоносители и все необходимое вслед за топливом дорожают. В это же время солдаты НАТО, как придурки, бегают по Риге, Даугавпилсу и другим крупным городам, стреляют у детских колясок и пугают мирных жителей. Даже то, что выстрелы производятся с помощью холостых патронов, не делает подобные маневры безопасными, а уж что касается психологических травм — они гарантированы женщинам и детям, это видно по роликам, выложенным очевидцами в Сеть», — возмутился собеседник ФАН.

Эксперт уточнил, что на улицах населенных пунктов можно отрабатывать только действия гражданской обороны, о чем местные жители оповещаются заранее. Военные учения, в том числе тренировки навыков спецопераций и оттачивание уличных боев, всегда проводятся на полигонах, вдали от мирного населения.

«Пентагон старается скупать старую военную технику СССР для отработки стрельб на полигонах по «вероятному противнику». Известно, что весной этого года ВС США даже набирали русскоговорящих статистов для проведения тренировок американских солдат «в условиях, близких к реальным». Русскоязычные эмигранты изображали население российских населенных пунктов, по которым «будут идти военнослужащие США». При этом ни одной настоящей войны, из множества развязанных Вашингтоном, американцы выиграть не сумели», — напомнил Алексей Леонков.

Эксперт заявил, что коллективный Запад, пугая выстрелами своих солдат гражданских жителей прибалтийских городов, пытается доказать им, что Россия якобы коварна и ужасна. Он подчеркнул, что фантазия у пропагандистов Североатлантического альянса стала крайне скудна. Леонков заметил, что победа добывается только в союзе с собственным народом, а запугивать население — дело бесперспективное. Кроме ненависти к своим властям и негатива в адрес военных, представление НАТО в Литве ничего не принесет.

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