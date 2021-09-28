Замминистра нефти и газа Ливии подал в отставку

Триполи, 28 сентября. Заместитель министра нефти и газа Рифат аль-Абар передал премьеру переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиду Дабибе заявление об отставке.

«В силу собственных обстоятельств я ухожу с должности, на которую вы меня назначили», — заявил он.

Рифат аль-Абар поблагодарил министра нефти и газа Мухаммада Ауна за сотрудничество и отзывчивость во время работы, а также пожелал успехов и отдачи при исполнении обязанностей.

«Спасибо за доверие, которое вы оказали мне, возложив функции заместителя. Я имел честь трудиться в течение последних месяцев в ведомстве со всей энергией и активностью для решения проблем и трудностей, с которыми сталкивается нефтегазовый сектор», — завершил он.

Ранее Мухаммад Аун призвал расследовать нарушения, приписываемые председателю совета директоров Национальной нефтяной корпорации Мустафе Саналле. Речь шла об административной неразберихе, вмешательстве в работу сектора и сознательном пренебрежении трудовым законодательством. Однако премьер отменил заключение профильного ведомства о его отстранении от должности главы ННК.