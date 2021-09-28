Жалобы Facebook, WhatsАpp и Twitter на штрафы будут рассмотрены в Таганском суде 10 ноября

Москва, 28 сентября. Таганский суд Москвы 10 сентября рассмотрит жалобы представителей социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджера WhatsApp на решение о наложении штрфов.

Общая сумма штрафов составляет 36 млн рублей. Санкции были наложены за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в России действует с 2015 года. Ответственность за невыполнение этого была введена в 2019 году.

Как ранее сообщалось, Facebook попросил российский суд об отсрочке уплаты 26 миллионов рублей. Просьба связана с определенными «техническими проблемами».