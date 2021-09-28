Глава Оренбурга Ильиных покинул пост

Оренбург, 28 сентября. Глава Оренбурга Владимир Ильиных покинул занимаемую должность по собственному желанию.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба городской мэрии.

"28 сентября Владимир Ильиных написал заявление об освобождении его от занимаемой должности главы города Оренбурга", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на текущий момент обязанности главы города исполняет первый заместитель Сергей Салмин.

Ранее стало известно, что мэр Углегорска в Сахалинской области Сергей Дорощук ушел в отставку после скандала с журналистами. Политик распорядился отключить свет в редакции, которая готовила громкий материал о нем.